تحضيرات لزراعة (5) مليون فدان بجنوب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت حكومة ولاية جنوب كردفان عن جملة من الترتيبات المبكرة للعروة الصيفية مشيرة الي توفير (154) جرار ضمن مشروعات صندوق دعم السلام.

وتعهد اللواء الركن رشاد عبدالحميد اسماعيل والي الولاية المكلف في تصريح لـ(smc) بتذليل كافة المشاكل التي تواجه المزارعين والتي تتعلق بتوفير مدخلات الانتاج والتقاوي والتمويل مبينا ان المجلس العسكري مهامه الاساسية تحقيق الأمن وسلامة المواطن مشيرا الي انه تم دفع (20%) من نسبة رسوم الجرارات وتوفير الوقود والتقاوي لبداية الموسم الصيفي مطالبا البنوك والمصارف الزراعية بتوفير التمويل والسيولة .

ومن جانبه قال د. سعيد حبيب الله مدير عام وزارة الانتاج والموارد ان المساحة التاشيرية تشمل زراعة (5) مليون فدان للموسم الصيفي مبينا ان المحاصيل تشمل الذرة والسمسم والفول السوداني والقطن والبطيخ مطالبا وزارة النفط بضخ الحصة المقررة من الجازولين مبكرا وذلك لوعورة الطرق بعد حلول فصل الخريف والتي تبلغ (45) الف لتر مكعب.