تشيرتشيسوف يكشف قائمة روسيا لتصفيات يورو 2020

كشف مدرب منتخب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف اليوم الخميس، قائمة من 30 لاعبا استعدادا لخوض مباراتين في شهر يونيو المقبل، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020.

وضمت القائمة:

- لحراسة المرمى: ماريناتو غيليرمي (لوكوموتيف موسكو)، أندريه لونيوف (زينيت بطرسبوغ)، سيرغي بيسياكوف (روستوف)، أنطون شونين (دينامو موسكو).

- لخط الدفاع: مكسيم بيليايف (أرسنال)، غيورغي دجيكيا (سبارتاك موسكو)، فلاديسلاف إيغناتيف (لوكوموتيف موسكو)، فيودور كودرياشوف (اسطنبول باشاك شهير-تركيا)، رومان نويشتيدتير (فنربختشة-تركيا)، سيرغي بيتروف (كراسنودار)، أندريه سيمينوف (أخمات)، يغور سوروكين (روبين)، ماريو فيرنانديز (تسيسكا موسكو)، يفغيني تشيرنوف (روستوف).

- لخط الوسط: إيلزات أخميتوف وإيفان أوبلياكوف (تسيسكا موسكو)، زيليمخان باكايف وريزيوان ميرزوف (أرسنال)، دميتري بارينوف وألكسي ميرانتشوك وأنطون ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)، يوري غازينسكي (كراسنودار)، ألكسندر غولوفين (موناكو-فرنسا)، رومان زوبنين (سبارتاك موسكو)، أليكسي إيونوف (روستوف)، ماغوميد أوزدويف (زينيت بطرسبورغ).

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- لخط الهجوم: أرتيوم دزيوبا (زينيت بطرسبوغ)، نيكولاي كومليتشينكو (ملادا بوليسلاف-التشيك)، فيودور سمولوف (كراسنودار)، فيودور تشالوف (تسيسكا موسكو).

ويستضيف منتخب روسيا كلا من منتخبي سان مارينو على ملعب سارانسك، وقبرص على ملعب نيجني نوفغورود، يومي 8 و11 من الشهر المقبل، على التوالي.

وتلعب روسيا في المجموعة التاسعة، التي تضم إلى جانب سان مارينو وقبرص كل من بلجيكا وكازاخستان واسكتلندا، وبعد جولتين من بدء التصفيات تتصدر بلجيكا منتخبات المجموعة بـ6 نقاط، تليها روسيا بثلاثة نقاط.