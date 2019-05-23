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تغريم سيارة بلا سائق في روسيا ومخالفة ظل مركبة بالتجاوز

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سجلت كاميرا رصد خرق قواعد المرور في أحد طرق مقاطعة سمولينسك الروسية، تجاوز السرعة المسموح بها لسيارة ثابتة من دون سائق.

وقال صاحب تلك السيارة، رومان لوتشكين، في مدونته في شبكة التواصل الاجتماعي " VK " إن الغرامة سجلت بحق سيارة "واز" المحمولة على متن مقطورة للمشاركة في سباق السيارات.

فيما لم تهتم الكاميرا برقم المقطورة ولا برقم السيارة القاطرة.

وفرضت شرطة المرور على صاحب سيارة "واز" غرامة قدرها 500 روبل ( زهاء 10 دولارات) لقاء تجاوز السرعة المسموح بها في المنطقة.

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بينما أظهرت الصورة التي تلقاها سائق السيارة من شرطة المرور أن كرسي سائق السيارة كان خاويا تماما.

يذكر أن أخطاء كاميرات الرصد تحصل بين حين وآخر في الطرق الروسية، وخاصة لدى المدن الكبرى، حيث ازداد عددها في الآونة الأخيرة إلى حد كبير.

وعلى سبيل المثال: سارت سيارة " Honda CR-V " بأحد شوارع موسكو في أقصى اليمين فسقط ظلها على ما وراء الخط الأبيض الممنوع تخطيه، فسجلت الكاميرا مخالفة على السيارة ذاتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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