قطر تطلق مبادرة لجذب السياح الأجانب

أعلن المجلس الوطني للسياحة في قطر عن تخفيض أسعار الإقامة في أفخم الفنادق والمنتجعات من فئة الخمس نجوم في جميع أنحاء البلاد، لجذب السياح الأجانب.

وقال رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، راشد القريصي، إن نسبة التخفيض تصل إلى 40% وستطبق في الفترة من 4 يونيو إلى 16 أغسطس.

وأضاف أن أصحاب الفنادق على استعداد لتقديم خصومات ليس فقط على الغرف، ولكن على المطاعم والمنتجعات الصحية والنوادي الرياضية الموجودة في الفنادق.

ومنذ فرض الحصار على قطر من قبل جيرانها الخليجيين قبل نحو عامين، بدأت الدوحة بتطوير قطاعات اقتصادية مختلفة لم تكن توليها اهتماما من قبل، ولاسيما السياحة.