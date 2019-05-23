موسكو: مواقف مصر وروسيا متقاربة تجاه سبل حل نزاعات المنطقة

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم تكريس اهتمام كبير خلال الاجتماع لوجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتركيز على الوضع في الخليج والسودان وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأضافت أنه تم التأكيد مرة أخرى على تقارب النهج بين موسكو والقاهرة لتسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السياسية والدبلوماسية.
كما بحث الجانبان جملة من القضايا المتعلقة بالقمة الروسية الإفريقية المقبلة في سوتشي الروسية بأكتوبر المقبل، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
يذكر أن رؤساء حوالي 40 دولة إفريقية، سيحضرون قمة روسيا إفريقيا المزمعة في مدينة سوتشي، في إطار جهود موسكو لتعزيز علاقاتها ببلدان القارة الإفريقية بما يخدم الأمن الدولي والاقتصاد.
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