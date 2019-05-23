الخارجية الروسية تعتبر “الناتو العربي” طريقا خطيرا للتفرقة في المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعليقا على احتمال إنشاء “الناتو العربي” ضد إيران، اعتبرت الخارجية الروسية، أن من المهم عدم إنشاء خطوط فاصلة إضافية داخل منطقة الشرق الأوسط، لأن هذا الطريق محفوف بالمخاطر.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين اليوم الخميس: “فيما يتعلق بإنشاء أنواع مختلفة من الائتلافات أو التحالفات الظرفية والمؤقتة، يبدو لنا أنه سيكون من المهم للغاية، في الأوضاع السائدة اليوم، عدم إنشاء خطوط تقسيم إضافية جديدة داخل المنطقة، على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن منطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط”.

وأضاف فيرشينين قائلا للصحفيين على هامش المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر لقراءات ليخاتشيف العلمية في سان بطرسبورغ “مثل هذه الخطوط تستخدم جدال التفرقة المذهبية، إنها طريقة خطيرة. فنحن بحاجة إلى البحث عما يوحدنا في هذه المنطقة” وليس ما يفرقنا.

روسيا اليوم