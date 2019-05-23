- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة أنصار الله يوسف الحاضري، أن 52 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف تحالف العدوان السعودي لمناطق مختلفة في اليمن، منذ اندلاع الحرب.
وقال الحاضري لـ”سبوتنيك” الروسية: “عدد القتلى بلغ 13250، بينهم 3800 طفل آخرهم 4 قضوا الخميس الماضي باستهداف شارع الرقاص بصنعاء”.
وتحدث الحاضري عن الوضع الإنساني الذي يمر به اليمن منذ بدء الأزمة، وقال إن “نحو 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليونا، تضرروا بسبب العدوان والحصار”.
وأضاف: “مليونان و400 ألف طفل ما دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية في اليمن، ويتوفى كل سنة 80 ألف طفل بسبب سوء التغذية فقط”.
وتابع: “لدينا أكثر من 500 ألف مريض سكري يحتاجون للأنسولين أو الأدوية الخاصة بهم بالكاد نستطيع أن نوفرها لجزء صغير منهم”.
وعن تفشي وباء الكوليرا، قال: “نحن نتحدث عن أكثر من مليون و600 ألف إصابة، توفي منهم حتى اللحظة أكثر من 4200 حالة بسبب هذا المرض”.
كانت هذه تفاصيل خبر أنصار الله: 52 ألف قتيل وجريح حصيلة غارات العدوان السعودي على اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.