شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قامت الثورة السودانية ضد القهر وتكبيل الآراء واسقطت الدكتاتور الطاغية وانهت الاستبداد فكيف ياترى تعود السلطة الحالية لممارسة بعض صور الفساد والاستبداد التي كانت سائدة في العهد البائد؟.

لايمكن باي شكل من الأشكال قبول وتبرير ما قام به بعض منسوبي الدعم السريع من إغلاق كل الطرق المؤدية إلى التلفزيون القومي للحيلولة دون تنفيذ وقفة احتجاجية أعلن عنها تجمع الإعلاميين السودانيين تطالب بسلطة مدنية ، والتحضير للعصيان المدني .

وبحسب الزميلة الجريدة فقد أكدت وفقا لمصادرها أن قوات الدعم السريع قامت بحملات تفتيش كبرى في أحد المداخل المؤدية للتلفزيون ومنعت الاعلاميين من الوقوف، في الوقت الذي انتشرت فيه القوات بشكل مكثف وأحاطت بالمبني ، ومنعت الاعلاميين التجمهر امام البوابة الرئيسية للتلفزيون ، ما اضطر التجمع للقيام بوقفات احتجاجية بديلة داخل مبنى الاذاعة وأمام الريفيرا .

بعض الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أفادت باعتقال مؤقت قامت به استخبارات الدعم السريع لبعض الإعلاميين الذين أصروا على حقهم في تنفيذ الوقفة الاحتجاجية والتعبير عن آرائهم دون حجر أو تقييد وبغض النظر عن صحة هذه الجزئية من الخبر او لا فإن المؤكد أنه من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه دون مساس بحق غيره وحريته وليس لأي جهة أن تمنع ذلك أو تعارضه .

لم تقم هذه الثورة لتستبدل طاغية باخر ولا مستبد بغيره وليعلم الدعم السريع وغيرهم أن هذا السلوك مرفوض ويلزم أن تتم محاكمة المتورطين في تقييد حرية المواطنين فورا فقد انتهى عهد التسلط ياهؤلاء.