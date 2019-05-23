شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في تاريخ المسلمين مواقف وبطولات خالدة يجب أن تظل الاجيال تستلهم منها بعز وافتخار ما يعينها علي مواصلة دروب النصر وهزيمة الأعداء .

من هذه المحطات الهامة التي يلزم أن يتم تدريسها في المعاهد والمدارس ويجب أن يحافظ الآباء والأمهات علي مواصلة الحديث عنها لأطفالهم منذ الصغر معركة بدر الكبرى التي تمر ذكراها هذه الأيام المباركة .

في معركة بدر الكبرى وقف الناس فسطاطين وانقسم الجمع فريقين فريق الحق وفريق الضلال وهذا درس يلزم أن تظل الاجيال تعيه أن هناك لحظة فارقة في الحياة تتطلب حسما وان الوقوف مع الحق لايكون خيارا وانما واجب ، واليوم ونحن نعيش واقعا اجتمع فيه الباطل وتداعي على سحق المحرومين والتنكيل بالابرياء والمساكين يجب أن نحدد موقفنا في معركة بدر الحالية التي ليست بالضرورة أن تكون بين الشرك والايمان ولا أن تكون جحافل المؤمنين تحت القيادة المباشرة للمعصوم الذي يصطفون خلفه ويقاتلون بين يديه ويرجعون إليه وانما هي مواقف وان كان المتصارعون جميعا مسلمين فمن وقف منهم منفذا لأجندة العدو الكافر الذي يريد سحق الأمة ومحقها وقاتل جبهة المؤمنين الذين يرفضون الانكسار والذل ويرفعون راية الدين ويدافعون عن المستضعفين فإن هذه المعركة يمكن أن تعتبر تجسيدا لبدر وتمثيلا لها مما يعني أن المسلمين الذين يقفون في وجه إخوانهم ويظلمونهم ويقتلونهم ويتآمرون عليهم مع عدو الأمة الغاصب لارضها القاتل لشعبها في فلسطين أو ذلك الناهب لخيراتها المتآمر على مقدساتها كما يفعل ترامب ومعاونوه فإن من يقف معهم وفي صفهم فهو يمثل مشركي مكة وطغاتها المستبدين الذين وقفوا بوجه الدين ودعوته وسعوا الى محاربة الاسلام وشرعته وفي المقابل فإن المستضعفين الذين خرجوا دفاعا عن أرضهم وعرضهم ورفضوا التآمر الامريكي الصهيوني المدعوم من بعض المسلمين فإن هؤلاء يمثلون اليوم جبهة الحق التي اصطفت خلف نبي الله يوم بدر واجلى مصاديقها اليوم اهل فلسطين واليمن وهم يحاربون المعتدين عليهم سواء من الصهاينة الكافرين أو إخوانهم المسلمين ، يلزم أن تعرف الاجيال الناشئة اليوم أن معركة بدر الكبرى ليست واقعة تاريخية وانتهت وانما هي مدرسة يمكن تطبيقها في كل عصر والاستفادة منها في معركة تنشب في اي وقت للتمييز بين الحق والباطل ومعرفة من يكون في صف النبي ومن يقتفي اثر المشركين .