برشلونة يضم أولى صفقاته الصيفية

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة أتمّ الاتفاق مع جرونينجن الهولندي على ضم لاعبه الشاب لودوفيت ريس، ومن المنتظر أن يقدمه اليوم الخميس، بعد أن أجرى الفحوص الطبية اللازمة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 3 ملايين و250 ألف يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوغرانا إرنستو فالفيردي موقفه من مشاركة لاعبه الجديد مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.

وذكر البيان الرسمي لنادي جرونينجن أن اللاعب البالغ 18 عاما، وقع عقدا طويل الأمد مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية.

وشارك ريس في 50 مباراة مع الفريق الأول لجرونينجن، وظهر لأول مرة في سبتمبر 2017، بعمر الـ17 عاما في مباراة الكأس ضد هيركوليس، وسجل هدفه الأول ضد سبارتا روتردام، وأصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في الدوري الهولندي في تاريخ النادي.