الصين تتقدم باحتجاج شديد لواشنطن

شددت الصين، الخميس، على قدرتها في حماية شركاتها في إشارة لشركة "هواوي"، التي تواجه حربا من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ، في مؤتمر صحفي إن بكين تقدمت اليوم باحتجاج إلى الولايات المتحدة بسبب طريقة تعاطيها مع "هواوي"، مشددة على أن بكين قادرة على حماية حقوق الشركات الصينية.

وأضاف المسؤول: "بالنسبة للخطوات الاستقوائية التي تقوم بها واشنطن، فإن أفضل رد هو أن تواصل الشركات الصينية نموها".

وفيما يتعلق بالمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، قال غاو فنغ: "إذا أرادت الولايات المتحدة مواصلة المحادثات يجب أن تظهر الصدق وتصلح تحركاتها الخاطئة. لا يمكن أن تكون أمام المفاوضات فرصة للاستمرار إلا على أساس المساواة والاحترام".