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صحيفة عبرية تتحدث عن إحباط تهريب أسلحة إلى غزة

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قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن السلطات الإسرائيلية أحبطت خلال أسبوع عمليتين لتهريب معدات عسكرية إلى غزة، وصادرت عشرات المعدات والمكونات.

وأوضحت أن المعدات تم نقلها في عبوات ذات استخدام مزدوج وكانت في طريقها إلى قطاع غزة.

وأضافت أن بين المعدات طائرات مروحية صغيرة، وأجهزة تصويب، ومصابيح عسكرية، وكاميرات خفية وحافظات للمسدسات.

كما أشارت إلى أنه تم العثور في عبوات أخرى فيها مقابض للأسلحة وهواتف ميدانية ومسدسات صاعقة وكاميرات احترافية ومكونات إلكترونية مختلفة.

وأكدت أنه تم ضبط المعدات على حاجز إيرز الخاضع لسلطة المعابر البرية في إطار عملية مشتركة لقوات الأمن وبريد إسرائيل.

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