حميدتي: غير معقول أن يكون مرتب المعلم ألف جنيه

وتأسف نائب رئيس المجلس على ضعف المرتبات في الدولة مستشهداً بمرتبات المعلمين قائلاً ( اليوم تواصلت مع مسؤول التعليم وعلمت أن مرتب المعلم ألف جنيه، وتساءل هل يعقل أن يكون مرتب المعلم ألف جنيه ، وهناك شخص واحد ينشئ شركة قيمتها ١٥٠ مليون دولار؟). وأكد أن الدولة العميقة ما زالت موجودة في كل مكان، مضيفاً أن أي شخص لديه أجنده سنكشفه ووقتها بيننا القانون.
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