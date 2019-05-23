حميدتي: غير معقول أن يكون مرتب المعلم ألف جنيه

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو لدى مخاطبته العاملين بسلطة الطيران المدني والشركة القابضة بالخطوط الجوية السودانية، قال إن كل المشاكل التي حدثت في السابق كانت بسبب الظلم، وأضاف نحن جينا نوقف الظلم ونحقق المساواة بين كافة الناس، ونحاسب ونعاقب كل مخطئ، وتابع نحمد الله لدينا قضاء نزيه، ولا كبير على القانون بعد اليوم، وزاد كلفنا لجان لمراجعة حقوق الموظفين والعمال بكل الشركات الحكومية وأي زول عندو حق بياخدو، بإذن الله ولن نظلم أحد بعد اليوم) .

وتأسف نائب رئيس المجلس على ضعف المرتبات في الدولة مستشهداً بمرتبات المعلمين قائلاً ( اليوم تواصلت مع مسؤول التعليم وعلمت أن مرتب المعلم ألف جنيه، وتساءل هل يعقل أن يكون مرتب المعلم ألف جنيه ، وهناك شخص واحد ينشئ شركة قيمتها ١٥٠ مليون دولار؟). وأكد أن الدولة العميقة ما زالت موجودة في كل مكان، مضيفاً أن أي شخص لديه أجنده سنكشفه ووقتها بيننا القانون.