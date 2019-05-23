بيان بدرجات الحرارة فى الدول العربية.. مصر الأكثر ارتفاعا اليوم

عندما يدخل علينا فصل الصيف نشعر أن كل ما حولنا ينصهر، وفى أقصى بلادنا حرارة فى شهر يوليو وأغسطس عندما تصل الحرارة لـ45 درجة وما فوقها قليلًا تتوقف الحياة ونشعر بأن أروحنا نفسها تتبخر.

فقد أدى التغير المناخى الذى يمر به كوكب الأرض حاليا فى زيادة درجات الحرارة بصورة ملحوظة فى بعض المناطق التى تتشارك فى خصائص معينة، كالمناطق الصحراوية التى تفتقر إلى تربة رطبة، أو المساحات الشاسعة التى تتعرض أسطحها بصورة مباشرة لأشعة الشمس دون أن تتعرض لها السحب، ومن دول بقارة أفريقيا إلى أستراليا، توجد العديد من المناطق التى تقع تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع .

طقس حار فى أجزاء واسعة من الوطن العربى

حالة الطقس معظم البلاد العربية وبلاد الشام :

من المتوقع أن تصل ذروة الكتلة الهوائية الحارة يوم غدا الجمعة، بحسب موقع "طقس العرب"، وتوقعات بتراجع الحرارة الأسبوع القادم على المناطق الجبلية.

وتبلغ ذروة الكتلة الهوائية الحارة يوم الجمعة، حيث تتجاوز درجات الحرارة مُعدلاتها بأكثر من 10 درجات مئوية، وتطال معظم دول المنطقة، وتمتد فى تأثيراتها حتى الأسبوع القادم.

درجات الحرارة العظمى بين مُنتصف الثلاثين الى بداية الأربعين مئوية يوم الجمعة

احتمالية أن تترافق هذه الكتلة بتدفق للرطوبة فى طبقات الجو المتوسطة والعالية وبالتالى احتمالية لهطول بعض الأمطار، بالتزامن مع الأجواء الحارة، بُعيد الـ25 من الشهر الجاري.

توقعات بتراجع درجات الحرارة اعتباراً من السبت لا سيّما على المناطق الجبلية والسواحل لتسود أجواء معتدلة.. فى حين تستمر حارة بشكل لافت فى المناطق الداخلية وبادية الشام.

حالة الطقس فى دول الخليج العربى:

طقس حار فى أجزاء واسعة.. وانحسار تدريجى للأحوال الجوية غير المستقرة

يتوقع أن يستمر الطقس حاراً فى أغلب المناطق، مع درجات حرارة عُظمى بين 37-46 مئوية وأعلى من ذلك فى بعض المناطق.

وسط توقعات باستمرار الأمطار الرعدية على مرتفعات جنوب غرب السعودية ومرتفعات اليمن مع استمرار التحذيرات من تشكل السيول وجريان الأودية.

حالة الطقس فى دول المغرب العربى :

ارتفاع الحرارة مؤقتاً نهاية الأسبوع الجارى، وعودة انخفاضها الأسبوع القادم

وارتفاع فى درجات الحرارة فى عموم المناطق عدا تونس وليبيا حيث تنخفض فيها، كُتلة هوائية باردة من جديد اعتباراً من الأحد حيث تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتوقعات أيضاً بهطول أمطار غزيرة فى شمال شرق الجزائر وغرب تونس مساء السبت والأحد.

استقرار الطقس خلال نهاية الأسبوع القادم مع ارتفاع ملموس فى درجات الحرارة.

الطقس حول العالم:

استمرار الأمطار الرعدية الغزيرة على أجزاء عديدة من وسط وشرق القارة الأوروبية، بما فيها البلقان وإيطاليا وألمانيا وفرنسا ورومانيا خلال الأيام القادمة، تترافق مع خطر تشكل السيول والفيضانات.

وعودة تركز الأمطار الرعدية الغزيرة على ولايات السهول الشمالية وحوض المسيسيبى، وصولاً إلى البحيرات العظمى نهاية الأسبوع الجارى، مع خطر لافت من تشكل الفيضانات وهبوب الصواعق والأعاصير القمعية.

كُتلة هوائية باردة جديدة تتعمق نحو غرب وجنوب غرب الولايات الأمريكية، بما فيها ولاية كاليفورنيا حتى عطلة نهاية الأسبوع القادمة، وهطول الثلوج متوقع على أجزاء من جبال الروكى.

وسقوط أمطار رعدية غزيرة متوقعة فى جنوب شرق الصين ومخاوف من تشكل السيول، وامتداد الأمطار الغزيرة نحو اليابان والكوريتين مطلع الأسبوع القادم .

طقس اليوم فى القاهرة - مصر:

طقس حار.

درجة الحرارة العظمى فى القاهرة: °46

درجة الحرارة الصغرى فى القاهرة: °26

طقس اليوم فى دمشق - سوريا:

طقس حار.

درجة الحرارة العظمى فى دمشق: °40

درجة الحرارة الصغرى فى دمشق: °19

طقس اليوم فى الرياض - السعودية:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى فى الرياض: °40

درجة الحرارة الصغرى فى الرياض: °26

طقس اليوم فى بغداد - العراق:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى فى بغداد: °40

درجة الحرارة الصغرى فى بغداد: °23

طقس اليوم فى مدينة الكويت - الكويت:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى فى مدينة الكويت: °41

درجة الحرارة الصغرى فى مدينة الكويت: °29

طقس اليوم فى الدوحة - قطر:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى فى الدوحة: °42

درجة الحرارة الصغرى فى الدوحة: °28

طقس اليوم فى الخرطوم - السودان:

طقس غالباً صافي.

درجة الحرارة العظمى فى الخرطوم: °42

درجة الحرارة الصغرى فى الخرطوم: °30

طقس اليوم فى عمان - الأردن:

طقس حار.

درجة الحرارة العظمى فى عمان: °36

درجة الحرارة الصغرى فى عمان: °30

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طقس اليوم فى القدس الشريف - فلسطين:

طقس حار.

درجة الحرارة العظمى فى القدس الشريف: °36

درجة الحرارة الصغرى فى القدس الشريف: °30

طقس اليوم فى بيروت - لبنان:

غيوم متفرقة.

درجة الحرارة العظمى فى بيروت: °32

درجة الحرارة الصغرى فى بيروت: °26

طقس اليوم فى المنامة - البحرين:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى فى المنامة: °36

درجة الحرارة الصغرى فى المنامة: °31

طقس اليوم فى أبوظبى - الإمارات:

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى فى المنامة: °33

درجة الحرارة الصغرى فى المنامة: °28

طقس اليوم فى مسقط - عُمان:

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى فى مسقط: °36

درجة الحرارة الصغرى فى مسقط: °30

طقس اليوم فى صنعاء - اليمن:

احتمال أمطار خفيفة.

درجة الحرارة العظمى فى صنعاء: °20

درجة الحرارة الصغرى فى صنعاء: °13

طقس اليوم فى مقديشو - الصومال:

زخات أمطار رعدية.

درجة الحرارة العظمى فى مقديشو: °28

درجة الحرارة الصغرى فى مقديشو: °26

طقس اليوم فى مدينة جيبوتى - جيبوتي:

احتمال أمطار خفيفة.

درجة الحرارة فى جيبوتي: °30

درجة الحرارة فى جيبوتي: °29

طقس اليوم فى طرابلس - ليبيا:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى فى طرابلس: °26

درجة الحرارة الصغرى فى طرابلس: °16

طقس اليوم فى مدينة تونس - تونس:

طقس غالباً صافي.

درجة الحرارة العظمى فى مدينة تونس: °26

درجة الحرارة الصغرى فى مدينة تونس: °15

طقس اليوم فى مدينة الجزائر - الجزائر:

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى فى مدينة الجزائر: °25

درجة الحرارة الصغرى فى مدينة الجزائر: °18

طقس اليوم فى الرباط - المغرب:

غيوم متفرقة.

درجة الحرارة العظمى فى مدينة الرباط: °23

درجة الحرارة الصغرى فى مدينة الرباط: °15

طقس اليوم فى نواكشوط - موريتانيا:

غيوم متفرقة.

درجة الحرارة العظمى فى نواكشوط: °28

درجة الحرارة الصغرى فى نواكشوط: °19