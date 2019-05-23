لجنة العمل الميداني توقف مرور القطار عبر ساحة الاعتصام

وأوضحت لجنة العمل االميداني،أن أعضاء التأمين والعمل الميداني من الطرفين قاموا بواجبهم خلال الفترة المتفق عليها بما في ذلك التوصية بوقف سير القطارات حتى يتم التحكم فى عدم صعود المواطنين إلى أعلى القطار، رغم ذلك فقد قامت هيئة سكك حديد السودان متمثلة في مديرها ومدير التشغيل بالإصرار على عدم الالتزام بهذا الاتفاق، ما نتج عنه هذه الحادثة التي يتحملون مسؤوليتها الأخلاقية.
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