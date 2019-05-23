لجنة العمل الميداني توقف مرور القطار عبر ساحة الاعتصام

أعلنت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير،عن استشهاد الشاب محمد أحمد الأمين، بعد سقوطه من قطار البضائع في ساحة الإعتصام، بالقيادة العامة، وحملت هيئة سكك حديد السودان متمثلة في مديرها ومدير التشغيل، المسئولية لاصرارهما على عدم الالتزام بفترة الثلاثة أيام لتسيير القطارات والتي إنتهت الاثنين الماضي ، وقررت اللجنة ايقاف مرور القطار عبر ساحة الاعتصام إلى حين وضع حلول ناجزة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقالت اللجنة في بيان أمس الأربعاء: إن الفاجعة المؤلمة حدثت رغماً عن الاتفاق المسبق بين لجنة العمل الميداني وهيئة سكك حديد السودان القاضى بتمرير القطار وحمايته وتأمينه وحماية الثوار الأبرياء، وعليه نشر هذا الإتفاق في كل القنوات كما تم تحديد فترة ثلاثة أيام لتسيير القطارات إنتهت الاثنين المنصرم .

وأوضحت لجنة العمل االميداني،أن أعضاء التأمين والعمل الميداني من الطرفين قاموا بواجبهم خلال الفترة المتفق عليها بما في ذلك التوصية بوقف سير القطارات حتى يتم التحكم فى عدم صعود المواطنين إلى أعلى القطار، رغم ذلك فقد قامت هيئة سكك حديد السودان متمثلة في مديرها ومدير التشغيل بالإصرار على عدم الالتزام بهذا الاتفاق، ما نتج عنه هذه الحادثة التي يتحملون مسؤوليتها الأخلاقية.