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وقفات احتجاجية للمصرفيين في كل بنوك السودان

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 أعلن تجمع المصرفيين السودانيين خروجه في وقفات احتجاجية لمدة 25 دقيقة في كل فروع ورئاسات المصارف بمختلف بقاع السودان، وذلك إبتداءً من اليوم الأربعاء حتى الاثنين القادم .

 ونوه التجمع خلال بيان الى ضرورة انتظار توجيهات تجمع المصرفيين السودانيين بخصوص العصيان المدني الشامل بالتنسيق مع تجمع المهنيين السودانيين، للوصول لمطالب شعبنا الأبي في سلطة مدنية. 

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