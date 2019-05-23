وقفات احتجاجية للمصرفيين في كل بنوك السودان

أعلن تجمع المصرفيين السودانيين خروجه في وقفات احتجاجية لمدة 25 دقيقة في كل فروع ورئاسات المصارف بمختلف بقاع السودان، وذلك إبتداءً من اليوم الأربعاء حتى الاثنين القادم .

ونوه التجمع خلال بيان الى ضرورة انتظار توجيهات تجمع المصرفيين السودانيين بخصوص العصيان المدني الشامل بالتنسيق مع تجمع المهنيين السودانيين، للوصول لمطالب شعبنا الأبي في سلطة مدنية.