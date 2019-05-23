هجوم مسلح على منزل ضابط برتبة مقدم بامدرامان..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

داهمت قوة مسلّحة تضم”40″ عربة دفع رباعي منزل ضابط برتبة المقدّم”م.ع.د” حي أبو روف بأم درمان وقامت بمنع المواطنين من الدخول والخروج إلى المنطقة.

فيما قالت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الخميس” إنّ النظامي أبرز هويته وطلب من القوة إذن التفتيش بيد أنّها رفضت الانصياع لذلك.

وفي الأثناء اقتحمت القوة المسلّحة المنزل وتسببت في حدوث أضرار جسيمة وتهشيم زجاج الغرف وإتلاف محتوياته بالكامل، كما سرقت مبلغ”12 ألف و200 جنيه” وبندقية كلانشكوف بجانب حلى ذهبية وفور ذلك نادي المقدم جيرانه للوقوف على الحادث كشهود عيان. المادة السابقة تفاصيل جديدة في قضية مغتصب فتاة المنشية….. المقالة القادمة اختبار الديموقراطية الفرنسية .. بقلم محمد عبد الله

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