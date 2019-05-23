تفاصيل جديدة في قضية مغتصب فتاة المنشية…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله للمرة الثالثة على التوالي النطق بالحكم في قضية مرتكب حادثة اغتصاب فيديو المنشية الفاضح الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يواجه فيها (12) بلاغاً متعلقة بالنهب والسرقة مستخدماً في جرائمه تلك سكيناً وطاقية للتخفي ومستقلاً دراجة بخارية للهروب من مسرح الجريمة.

فيما يواجه (4) متهمين آخرين تهمة استلام المال المسروق، وتم تأجيل الجلسة لعدم إحضار المتهم الأساسي من سجن كوبر بالإضافة لغياب أحد المتهمين، وقد حددت المحكمة جلسة منتصف يونيو المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية والتي تعود مجرياتها وفقاً للاتهام حسب صحيفة آخر لحظة، أن الشرطة كانت قد تلقت جملة من البلاغات تم تدوينها من قبل فتيات وسيدات بمناطق متفرقة بالعاصمة المثلثة معظمها تتعلق بجرائم سرقة ونهب تحت تهديد السلاح بواسطة دراجة بخارية يقودها شخص يرتدي (طاقية برد)، وبعد تكوين لجنة من أفراد الشرطة تم القبض على المتهم الذي اتهمته فتاة بالتحرش بها بالشارع العام وتهديدها بواسطة سكين ومن ثم انتشر مقطع فيديو المنشية الشهير الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان يحتوي على واقعة الاعتداء على فتاة أجنبية بالشارع العام تحت تهديد السلاح، وبعد حصر جميع البلاغات التي بلغ عددها (12) بلاغاً دون في مواجهة المتهم الذي تم استجوابه وأقر بارتكاب بعض الجرائم وأنكر بعضها، فيما أرشد على أربعة متهمين آخرين اشتروا منه عدداً من الهواتف التي كان يقوم بنهبها من الفتيات، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة.