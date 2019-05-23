السفيرة الهام شانتير تستقبل المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة خارجية النمسا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبلت وكيلة وزارة الخارجية بالإنابة السفيرة الهام شانتير، السفير د.ألكساندر مارشيك المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة خارجية جمهورية النمسا. وعبرت شانتير عن ترحيبها بالزيارة التي من شأنها الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية.

وقالت إنها تفتح آفاق التعاون على كافة الأصعدة بين البلدين.

وقدمت للوفد تنويراً عن التطورات السياسية في البلاد في أعقاب انحياز القوات المسلحة والنظامية للثورة الشعبية ومسيرة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير والجهود الرامية لتشكيل حكومة مدنية بصلاحيات كاملة.

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من جانبه، عبر المسؤول النمساوي عن سعادته لرؤية التغيير العظيم في السودان الذي جاء بناءً على رغبة الشعب، مشيراً إلى الفرصة السانحة للسودان ليكون أنموذجاً يحتذى به في التغيير السلمي للسلطة.

وأكد دعم بلاده لخيارات الشعب السوداني.

شبكة الشروق