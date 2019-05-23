التحالف الديمقراطي للمحامين يسلم مذكرة لتفتح تحقيق جديد في مقتل شهداء سبتمبر….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلم التحالف الديمقراطي للمحامين مذكرة للنائب العام لفتح تحقيق جديد حول مقتل شهداء سبتمبر 2013م. وقالت المتحدث باسم لجنة مناصرة الضحايا واسترداد الحقوق بالتحالف نون إبراهيم لــ (الانتباهة) إن اللجنة تقدمت بالمذكرة للنائب العام لتكوين لجان تحقيق جديدة حول شهداء الثورة آنذاك، وشددت على ضرورة أن تكون اللجان الجديدة من قضاة ومحامين مستقلين، ونبهت إلى طلب للنائب العام بأن يكون محامي التحالف جزءاً من لجان التحقيق التي تشكل للنظر في قتلى الأحداث الأخيرة وفي جميع لجان التحقيق الأخرى. وأعلنت نون عن بدء اللجنة في جمع معلومات حول قضايا الفساد والاعتداء على المال العام في عهد النظام البائد، وأكدت أن اللجنة بدأت بقضية عقد الشركة الفلبينية لتشغيل الميناء الجنوبي ببورتسودان.