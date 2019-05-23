غندور يرد لأحد الشباب باقتضاب : (نعم “كوز” وما زلت وسأظل)

شهد رواد سوبر ماركت شهير بحي بري بالخرطوم مناداة أحد الشباب على وزير الخارجية الأسبق البروفيسور إبراهيم غندور بكلمة (يا كوز).. غندور التفت إلى الشاب ورد عليه باقتضاب: (نعم كوز وما زلت وسأظل) وواصل تسوقه.. وعندها غادر الشاب المحل دون أن يعلق على إجابة البروف..

Advertisements

ودرج غندور منذ سنوات حتى عندما كان مساعداً للرئيس ووزيراً للخارجية حسب صحيفة آخر لحظة، التسوق بنفسه.. وهو من الزبائن الدائمين لذلك السوبر ماركت ذائع الصيت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)