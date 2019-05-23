تجمع المهنيين السودانيين: مستعدون للإضراب والعصيان المدني

قال تجمع المهنيين السودانيين في تغريده على توتير إن منتسبيه مستعدون للإضراب العام والعصيان المدني الشامل لكسر شوكة العسكر وإسقاطهم.

وأضاف التجمع وهو أحد مكونات إعلان قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحراك الشعبي في السودان- أن العسكر ماضون في طريق من سبقوهم بعدم التسليم والتعنت في التفاوض.

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ويأتي ذلك عقب إخفاق جولة أخرى من المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في تجاوز عقبة رئاسة المجلس السيادي.

وكان تجمع المهنيين أعلن المضي في ترتيبات تنفيذ إضراب عن العمل وعصيان مدني بحسب الجزيرة نت ، واتهم المجلس العسكري بمحاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، وذلك من خلال تمسكه بأن يكون المجلس السيادي ذا أغلبية عسكرية وأن يكون رئيسه عسكريا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)