فواكه وخضروات تقي من السرطان

حدد الباحثون 13 منتجًا يمكن أن يمنع تطور السرطان. يتم بيع الكثير منها في المتاجر القريبة، وبالتالي فإن الحصول عليها ليس صعبا. لا يتعلق الأمر فقط بالفواكه والخضروات، بل يتعلق أيضًا بمنتجات الألبان.

في أول القائمة الأفوكادو، التي تحتوي على الدهون والمواد الغذائية الصحية. بفضلها، يتم تقليل خطر الإصابة بورم خبيث بشكل كبير. وتحتوي الأفوكادو على حمض الأوليك وكمية كبيرة من فيتامين ب 6. يمكن أن تتنافس هذه الفاكهة مع الموز في كمية البوتاسيوم.

المنتج المفيد التالي هو البيض الذي يقلل أيضًا من خطر تطور الورم.

وفي المركز الثالث — فاكهة الآساي. تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وكذلك الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية الأساسية. وهذه الفاكهة تكافح الشيخوخة.

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أيضا في القائمة، التي نشرت على موقع Mother Nature Network، البروكلي والعدس والفاصوليا. وبفضل تكوينها، فإنها لا تحمي الخلايا فقط من التلف، ولكنها أيضًا تعزز المناعة.

لقد وجد العلماء أن البطاطا الحلوة والتوت الأسود واللبن الزبادي لها خصائص مضادة للالتهابات. هذه المنتجات لا تساعد الجسم على محاربة العدوى فحسب، بل إنها أيضًا تكافح تطور الورم.

نفس القدر من الأهمية للصحة هي السلمون، توت الغوجي، الملفوف والشعير. هذه المنتجات مفيدة أيضًا للشعر والأظافر والجلد.