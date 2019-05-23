شركات التكنولوجيا تحتكر صدارة أغلى العلامات التجارية بحسب "فوربس"

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمتها السنوية في تصنيف أغلى العلامات التجارية في العالم والتي شهدت تفوقا كبيرا لشركات التكنولوجيا في المراتب الخمس الأولى.

احتلت شركة "آبل" الأمريكية المرتبة الأولى في التصنيف وللسنة التاسعة على التوالي، لتبلغ قيمة العلامة التجارية حوالي 205.5 مليار دولار، بحسب المجلة.

وحافظت الشركة الأمريكية على المرتبة الأولى بزيادة قدرها 12 في المئة عن العام الماضي، وتعتبر "آبل" أول شركة في تاريخ التصنيف تتجاوز قيمة تصنيف العلامة التجارية لـ200 مليار دولار.

وشهد التصنيف احتكار شركات التكنولوجيا للمراتب الخمس الأولى، فبالإضافة لـ"آبل" شهدت قائمة وجود كل من شركة "Google" والتي حققت زيادة بقدر 27 في المئة عن العام الماضي لتصل قيمة علامتها التجارية لحوالي 167.7 مليار دولار.

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بينما حققت شركة "Microsoft" المركز الثالث بقيمة مالية وصلت لحوالي 125.3 مليار دولار وبزيادة قدرها 20 في المئة عن العام الماضي، بينما قفزت شركة "أمازون" للمرتبة الرابعة بقيمة علامة تجارية تقدر بحوالي 97 مليار دولار وبزيادة عن السنة الماضية بمقدار 37 في المئة.

في الوقت الذي تراجعت فيه "فيسبوك" للمرتبة الخامسة بعد انخفاض بنسبة 6 في المئة عن العام الماضي لتصل قيمة علامتها التجارية لحوالي 88.9 مليار دولار.

وبعيدا عن سوق التكنولوجيا جائت العلامة التجارية الخاصة بالمشروبات الغازية "كوكا كولا" كأغلى علامة تجارية خارج قطاع التكنولوجيا وتقدر علامتها التجارية بحوالي 59.2 مليار دولار.