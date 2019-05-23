(43) قطاعاً تعلن الاستعداد للإضراب العام

تواصل لليوم الثاني التوالي التوقيع على دفتر الحضور الثوري استعداداً للإضراب السياسي العام والعصيان المدني

ونفذ (43) قطاعاً مختلفاً وقفات احتجاجية استعداداً للإضراب والعصيان.

ووفقاً للائحة الموقعين على دفتر الحضور التي نشرها تجمع المهنيين أمس، فإن (17) قطاعاً مهنياً سجلت في دفتر الحضور الثوري وشملت (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، التشكيليين، الصحافيين، أطباء المختبر، المهندسين، الأطباء البيطريين، الأرصاد الجوية، التمريض، أساتذة الجامعات، المحامين، الدراميين، المصرفيين، اختصاصيي ثاني التخدير أصحاب الصيدليات بولاية الخرطوم، وتجمع الجيولوجيين السودانيين)، فضلاً عن قطاع البنوك الذي شمل (البنك الزراعي، بنك النيل، بنك السلام ومصرف الادخار).

فيما شمل الموقعين من قطاع الشركات والمصانع (11) مؤسسة، وهي (إم. تي. إن، سكر سنار، هواوي، زين، كنار، أريكسون، توزيع الكهرباء، الجزيرة، تاركو، مجموعة دال والخدمات المصرفية الإلكترونية EBS )، ومن قطاع الوزارات (6) مؤسسات شملت (وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الثروة الحيوانية، العاملين بالإمدادات الطبية السودانية، وزارة الصحة، سوق الخرطوم للأوراق المالية، وزارة الداخلية ومعتمدية اللاجئين)، وشمل الموقعين من الفئويين (قطاع المواصلات، موظفي الموارد البشرية، منبر المغردين السودانيين، نقابة سائقي التاكسي بمحلية سنار وسائقي الشاحنات والبصات السفرية).