نشرة الظهيرة.. كارثة إنسانية بالبلاد.. ونهب منزل ضابط

مسؤول سابق يرفض تسليم مرسيدس رئاسية

رفض رئيس مجلس الولايات المحلول عمر سليمان تسليم سيارة تتبع لرئاسة الجمهورية ماركة (مرسيدس).

وسلم رئيس المجلس المحلول (4) سيارات أخرى وتمسك بالخامسة بحجة أنها مكافأة من الرئيس المعزول عمر البشير.

وقالت مصادر مطلعة إن رئيس مجلس الولايات المحلول أبقى السيارة الرئاسية بحوزته باعتبار ملكيته لها بعد انتهاء فترته بالمجلس.

وفي غضون ذلك أظهرت حسب متابعات للمصادر عدم تسليم نائب رئيس مجلس الولايات المحلول محمد الأمين خليفة سيارة (بوكس)، وعدم تسليم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتواصل السياسي معتصم عبد الجليل سيارتين تخصان اللجنة.

قوة مسلّحة تنهب منزل ضابط في أم درمان

داهمت قوة مسلّحة تضم”40″ عربة دفع رباعي منزل ضابط برتبة المقدّم”م.ع.د” حي أبو روف بأم درمان وقامت بمنع المواطنين من الدخول والخروج إلى المنطقة.

فيما قالت الصحيفة إنّ النظامي أبرز هويته وطلب من القوة إذن التفتيش بيد أنّها رفضت الانصياع لذلك.

وفي الأثناء اقتحمت القوة المسلّحة المنزل وتسببت في حدوث أضرار جسيمة وتهشيم زجاج الغرف وإتلاف محتوياته بالكامل، كما سرقت مبلغ”12 ألف و200 جنيه” وبندقية كلانشكوف بجانب حلى ذهبية وفور ذلك نادي المقدم جيرانه للوقوف على الحادث كشهود عيان.

قيادة جديدة للوطني برئاسة فيصل

كوّن المؤتمر الوطني قيادة بديلة للحزب برئاسة فيصل حسن إبراهيم وأحمد إبراهيم الطاهر وقالت صحيفة التيار إنّ القيادة البديلة تم تشكيلها بالتكليف وتضم قيادات قليلة من الصف الأول وبقية القيادات من الصفين الثاني والثالث.

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وبحسب الصحيفة فإنّ كل أجهزة ومكاتب الحزب تعمل بشكل دوري ومنتظم وتقدّم تقارير للقيادة البديلة.

وكشفت الصحيفة عن إبعاد عدد من قيادات الصف الأول عن القيادة البديلة حيث تم إبعاد عبد الرحمن الخضر، حامد ممتازـ عثمان يوسف كبر، وكمال عبد اللطيف عن العمل في القيادة البديلة.

تقرير أممي: 5.7 ملايين شخص يواجهون كارثة إنسانية في السودان

قالت الأمم المتحدة أنّ السودان ما زال في أزمة إنسانية مطولة وتبقى حاجاته بعيدة عن التحقق حيث يعيش 1.86 مليون شخص في تشرد طويل الأمد بينما شرّد ما يقارب الـ 27 ألف في مناطق تسيطر عليها النزاعات المحلية المسلحة مثل جبل مرة والنيل الأزرق وكردفان.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان له، إن الصراع المحلي يستمر بسبب القتال الدائر بين المزارعين المقيمين ومجتمعات الرعاة البدويين من جهة وبين المجتمعات البدوية من جهة أخرى. ولا تزال النساء والإناث يواجهن مخاطر كبيرة ويتعرضن للتحرش وأحياناً يقتلن أو يغتصبن.

وقالت أن بعثة اليوناميد قد وثقت 192 ضحية عنف جندري بين ديسمبر 2017 ويناير 2019.

أما بالنسبة للوضع الغذائي فقد أشارت الأمم المتحدة إلى أنه يبقى هشاً وعدد كبير يعتمد على المساعدات لتلبية الحاجات الأساسية.

وحسب السكرتارية الفنية للأمن الغذائي فإنّ 5.7 مليون شخص يقدّر أنهم في كارثة أي عاجزين عن تلبية حاجاتهم الأساسية من الطعام. الأمراض المعدية سبب رئيسي لحالات الوفاة في السودان والوضع يتفاقم بسبب الوصول المحدود للمياه والبنى التحتية الصحية الضعيفة وظروف النظافة المتدنية.

ولفتت أن السودان عرضة لأمراض منها: الحصبة والتهاب السحايا و شيكونغونيا وحمى الضنك وغيرها.

وتابع البيان أنّ تدابير التقشف في عام 2018 أدت إلى التضخم ليصل 73 % في ديسمبر عام 2018 وارتفعت أسعار البضائع الأساسية والأدوية. وعليه اتخفضت القدرة الشرائية للمواطنين فلجأؤوا إلى بيع ممتلكاتهم أو تحديد كمية الطعام المستهلك.

بالإضافة إلى الأمن الغذائي فإن الوضع الاقتصادي يؤثر على القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء فلا يجد الناس أماهم سوى تقليص مصروفهم ليؤمنوا غذاءهم أو المساومة في نوعية الغذاء .