ليلة الشروع في قتل المتظاهرين.. ماذا كان بريد "البشير"؟ (تقرير)

لا صوت يعلو فوق صوت ليلة محاولة فض المتظاهرين بالسودان بل وقتلهم إبان رحيل الرئيس المعزول عمر البشير.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.

وكانت تقارير إعلامية سودانية، قد ذكرت سابقا أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني.

كشف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه رفض أوامر البشير بقمع الحراك الشعبي بالقوة المسلحة.

وأشار دقلو في حوار مع جريدة الأهرام المصرية الحكومية، إلى أنه أخبر الرئيس السابق عمر البشير بأن دوره حماية البلد والشعب وليس النظام.

وأكد المسؤول السوداني على التزام المجلس العسكري بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، وأمله أن يقود ذلك إلى تحول ديمقراطي حقيقي وسلام شامل في كل أنحاء السودان، دون إقصاء.

Advertisements

وشدد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني على أن العلاقات السودانية مع مصر أزلية، وأنه لا توجد علاقات بين أي دولتين كالعلاقات المصرية السودانية، ووجه الشكر لمصر حكومة وشعبا وللرئيس السيسي، على الدعم الدائم للسودان. وقال إن مصر هي بلده الثاني، وإنها ستكون أول بلد يزوره.

ونقلت الصحيفة سودانية، اليوم الأربعاء، عن مصادر وصفتها بـ "العليمة" قولها إن لجنة عليا شكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر الماضي، في السودان.

وقالت المصادر لصحيفة "الصيحة" إن اللجنة استجوبت الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، يوم الثلاثاء، بسجن كوبر، حول البلاغ المدون بحقه بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.

وأفادت المصادر بأن فريقا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، مشيرة إلى أن الأسئلة تمحورت حول إصدار الرئيس السابق تعليمات بفض وضرب المعتصمين، إلى جانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.

وطبقا للمصادر، فقد صرح البشير بأن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، حيث أشار الرئيس المعزول إلى أنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية.