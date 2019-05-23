بعد تعيينه برئاسة المؤتمر.. من هو فيصل حسن؟ (بروفايل)

كوّن المؤتمر الوطني قيادة بديلة للحزب برئاسة فيصل حسن إبراهيم وأحمد إبراهيم الطاهر وقالت صحيفة التيار إنّ القيادة البديلة تم تشكيلها بالتكليف وتضم قيادات قليلة من الصف الأول وبقية القيادات من الصفين الثاني والثالث.

وبحسب الصحيفة فإنّ كل أجهزة ومكاتب الحزب تعمل بشكل دوري ومنتظم وتقدّم تقارير للقيادة البديلة.

وكشفت الصحيفة عن إبعاد عدد من قيادات الصف الأول عن القيادة البديلة حيث تم إبعاد عبد الرحمن الخضر، حامد ممتازـ عثمان يوسف كبر، وكمال عبد اللطيف عن العمل في القيادة البديلة.

وفي 26 فبراير الماضي، أصدر عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني وقتها، قرارا بإعفاء فيصل حسن ابراهيم، من منصب نائب رئيس الحزب، ومساعد رئيس الجمهورية وتعيين ، والي شمال كردفان السابق أحمد هارون بدلا عنه

وقال مصدر، من المؤتمر الوطني، للتغيير أن فيصل ومجموعة من أمناء الأمانات تفاجأوا بالقرار، وأشار المصدر إلى أن فيصل طالب بتنفيذ القرار فورا وأن يكون التسليم والتسلم في أقرب وقت، كما أكد فيصل على أنه سيغادر المنزل المخصص له من قبل الحكومة يوم غد الثلاثاء

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وفي فترة التظاهرات التي خلعت عمر البشير، كان لفيصل حسن رأيًا بشأنها، فقال الدكتور فيصل حسن إبراهيم عندما كان مساعد للرئيس السوداني: "إن الشعب السوداني هو الذي يقرر من يحكمه عبر الانتخابات في 2020"، داعيا القوى السياسية الى أن تقدم مشروعاً وبرنامجاً سياسياً لكسب المواطنين.

وأكد فيصل - في كلمته خلال لقاء جماهيري بمنطقة "فوربرنقا" بولاية غرب دارفور - على أن السلام يعتبر خياراً أساسياً للحكومة، مطالبا حملة السلاح بالانضمام لركبه من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.

ووجه مساعد الرئيس، حكومة ولاية غرب دارفور، بتوظيف الموارد لصالح خدمات المواطنين في التعليم والصحة والطرق، متعهدا باستكمال الحكومة للمشروعات التنموية بالمنطقة، وقال إن افتتاح فرع بنك النيل بالمحلية كأول فرع مصرفي يعزز النشاط الاقتصادي ويطور حركة المواطنين التجارية.