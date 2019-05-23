رئيس مجلس الولايات المحلول يرفض تسليم سيارة تتبع لرئاسة الجمهورية ماركة (مرسيدس)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رفض رئيس مجلس الولايات المحلول عمر سليمان تسليم سيارة تتبع لرئاسة الجمهورية ماركة (مرسيدس). وسلم رئيس المجلس المحلول (4) سيارات أخرى وتمسك بالخامسة بحجة أنها مكافأة من الرئيس المعزول عمر البشير. وقالت مصادر مطلعة لـ (الإنتباهة) إن رئيس مجلس الولايات المحلول أبقى السيارة الرئاسية بحوزته باعتبار ملكيته لها بعد انتهاء فترته بالمجلس. وفي غضون ذلك أظهرت متابعات للمصادر عدم تسليم نائب رئيس مجلس الولايات المحلول محمد الأمين خليفة سيارة (بوكس)، وعدم تسليم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتواصل السياسي معتصم عبد الجليل سيارتين تخصان اللجنة. المادة السابقة حميدتي: إلقينا القبض على 25 من رموز النظام المباد المقالة القادمة ستراتفور الامريكي : السودان مقبل على انفتاح اقتصادي بعد عقود من الظلام

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