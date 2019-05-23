الفنان أحمد الصادق يدعم الثوار من القاهرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : غادر الخرطوم في اليومين الماضيين الفنان الشاب أحمد الصادق إلى القاهرة لقضاء بعض المهام الخاصة، وسيعود الأسبوع القادم. أحمد الصادق ظل يدعم الثورة من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن غيابه القصير عن البلاد لن يثنيه عن دعم الثوار، وأنه حاضر معهم مثل ما كان منذ بداية التظاهرات التي شارك في مواكبها المختلفة حسب صحيفة آخر لحظة.

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