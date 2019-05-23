الطيران المدني: رفعنا لوزارة المالية مشروع فوترة رسوم العبور منذ 2017

الخليج 365 :

أوضحت سلطة الطيران المدني إنها رفعت لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مشروعاً متكاملاً للفوترة الإلكترونية لرسوم عبور الأجواء السودانية منذ العام 2017. وأن المشروع تم إعداده بواسطة فريق متخصص من الإدارات ذات الصلة بالسلطة.

وقالت السلطة أن وزارة المالية طلبت إرجاء الأمر حتى يتم ربطه بالأورنيك 15 الإلكتروني. إلى ذلك علمت (التيار )أن معظم تحصيل الرسوم بسلطة الطيران المدني يتم تحصيلها إلكترونياً. وقالت سلطة الطيران المدني إن تجديد العقد مع شركة بيجا تلس قامت به مجموعة من المختصين بحسب لوائح التعاقدات المالية والمشتروات وأن العقد وفر للسودان شروطاً جيدة لجهة استمراره لعشر سنوات تنتهي في العام 2026 وبموجب العقد على الشركة تركيب أية تحديثات تطلبها المنظمة العالمية للطيران المدني “ايكاو”، بالإضافة إلى ضمان استمرارية التشغيل وتوفير فرص التدريب للمراقبين الجويين وأطقم الصيانة وميزات أخرى كثيرة.