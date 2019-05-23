ولاية كسلا : استعدادات لزراعة مليوني و(٨٥٩)ألف فدان

الخليج 365 :

شرعت ولاية كسلا في الاستعداد لإنجاح الموسم الحالي بزراعة مليونين و٨٥٩ ألف فدان في كافة القطاعات الزراعية.

وكشف مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الدكتور علي محمد علي في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) أن المساحات المستهدفة تبلغ ٢٨٥٩٠٠٠ فدان منها ٢,٣٠٦,٠٠٠فدان بالقطاع المطري.

وقال إن. ٨٠,٠٠٠ ألف فدانا للقطاع الزراعي البستاني و٨٠,٠٠٠ألف فدان في القطاع الفيضي بمشروع القاش و٢٠,٠٠٠ ألف فدانا بمشروع كلهوت و٣١٩,٠٠٠ ألف فدان في القطاع المروي بمشروع حلفا الجديدة الز راعي.

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واضاف دكتور علي أنه تم الاتفاق والترتيب لتوفير الجازولين للموسم بحجم ٦٠ألف و٨٥ مترا مكعبا.

وأشار إلي أن الاحتياجات للتقاوى بلغ٥,٤٨٥طن ذرة للقطاع المطر ي و١١٠ أطنان سمسم و٣٥٦ طنا لمحصول القطن و٤,٢٠٠طن لمحصول القمح و٥,٤٠٠ طن فول سوداني و٩٠٠ طن بصل و٧,٥ طن طماطم و٨٠ طن بطيخ اضافة إلى ألف و٥٠٠ شتلة موز و٣ ملايين شتلة موالح مختلفة وأوضح أن الحاجة للأسمدة تبلغ ١٨ ألفا و٢٦٠ طن ( يور يا) و١٧ ألفا و٤٠ طن (سماد داب) و٤ آلاف و٥٠ طنا ( للسماد ان بي).

وقال إن احتياجات الموسم الحالي لمواد التعبئة (الخيش) للقطاع الزراعي المطري تبلغ ٣٠ ألف بآلة مقاس (٢ وربع) للزراعة المروية٧ آلاف و٥٠٠ بآلة

البلاستيك للمطري ٣٠ألفا بآلة زنة ١٠٠ كيلو والمروي ٣٠ألفا بآلة زنة مائة كيلو.

وأكد مدير الوزارة أن هناك زراعة استثمارية تعاقدية بمشروع حلفا الجديدة ومساحات استثمارية بمشروع القاش لزراعة القطن تستهدف ١٢ ألف فدانا.

وأضاف أن عمليات التحضيرات تسير بشكل جيد جدا وأن العمل جاري لإكمال إجراءات عمليات التمويل، وفقا للسياسات الجديدة للبنوك والمصارف.

وأكد مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية على دور الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة النفط لتوفير متطلبات الموسم الحالي وكافة مدخلات الإنتاج.