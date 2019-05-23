موسكو تعارض إرسال عسكريين أمريكيين إلى الشرق الأوسط

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الخميس، أن روسيا ستعارض إرسال الولايات المتحدة 10 آلاف من عسكرييها إلى الشرق الأوسط إذا اتخذت واشنطن قرارا بتنفيذ هذه الخطة.

وقال جباروف لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على ما ذكرته وكالة "أسوشيتيدبرس" نقلا عن مصادرها، إن البنتاغون سيقدم للبيت الأبيض خططا لإرسال 10 آلاف عسكري إضافي إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران "روسيا، بالطبع، ستعارض مثل هذه الخطط، إذا تم الإعلان عنها. من سيرضى بذلك! خطوة أخرى تجاه التوتر في الشرق الأوسط".

ووصف جباروف مثل هذه الخطط بأنها "قرع لطبول الحرب" و"محاولة لإثارة الأعصاب"، أعصاب طهران في المقام الأول.

وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة في الأيام الأخيرة، وأرسلت قاذفات "بي-52" وحاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وسفنا هجومية أخرى إلى المنطقة.

وينوي البنتاغون إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران، حسب مصادر إعلامية.

وحسب معلومات وكالة AP فإن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم إرسال 10 آلاف عسكري.