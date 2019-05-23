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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

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تقام يوم السبت المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو المقبل مباراة ضد فالنسيا والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بينتو فيامارين لحساب مباريات ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وكان برشلونة قد أطاح في طريق الوصول إلى المباراة النهائية بفريق نادي إشبيلية من الدور ربع النهائي بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة حيث خسر ذهاباً بهدفين مقابل لا شيء على ملعب رامون سانشيز بيزخوان قبل أن يتمكن من الفوز إياباً بستة أهداف مقابل هدف يتيم.

وفي الدور نصف النهائي عبر رفقاء ليونيل عقبة الملكي بعد التعادل ذهاباً على ملعب الكامب نو بهدف لكل فريق والفوز إياباً على ملعب سانتياجو بيرنابيو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليتصل كتيبة البلوجرانا إلى المشهد الأخير بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع اللقائين.

في المقابل وصلت خفافيش فالنسيا إلى المباراة النهائي بعد الفوز على خيتافي في ربع النهائي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع اللقائين حيث خسر الفريق ذهاباً على ملعب كولسيو الفونسو بيريز بهدف مقابل لا شيء قبل أن يتمكنوا من تحقيق الفوز على ملعب ميستايا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الدور ما قبل النهائي عبر رفقاء باريخو إلى المشهد الختامي بتخطيهم عقبة ريال بيتيس بالتعادل الإيجابي ذهاباً بهدف لكل فريق على ملعب ستاد فيامارين والفوز إياباً على ملعب ميستايا بهدف واحد مقابل لا شيء.
ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية .

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