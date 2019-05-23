مسؤول سابق يرفض تسليم مرسيدس رئاسية

وقالت مصادر مطلعة إن رئيس مجلس الولايات المحلول أبقى السيارة الرئاسية بحوزته باعتبار ملكيته لها بعد انتهاء فترته بالمجلس. وفي غضون ذلك أظهرت حسب متابعات للمصادر عدم تسليم نائب رئيس مجلس الولايات المحلول محمد الأمين خليفة سيارة (بوكس)، وعدم تسليم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتواصل السياسي معتصم عبد الجليل سيارتين تخصان اللجنة.

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