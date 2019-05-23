ضابط متقاعد: “عبد الله البشير” قدّم كشوفات لمئات الأجانب لمنحهم الجنسية

وأكّد أنّ شقيقه عبد الله البشير استخرج الجنسية لعدد كبير من السوريين، وأضاف في حديثه أنّ الجنسية الواحدة تكلّف عشرة آلاف دولار.

وقال صلاح”كنت استفسر مدير عام السجل المدني من جنسيات الأجانب والفوضى فيها وكان يقول لي ماذا أفعل وتصلني تصديقات من رئيس الجمهورية”.