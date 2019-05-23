وأكّد أنّ شقيقه عبد الله البشير استخرج الجنسية لعدد كبير من السوريين، وأضاف في حديثه أنّ الجنسية الواحدة تكلّف عشرة آلاف دولار.
وقال صلاح”كنت استفسر مدير عام السجل المدني من جنسيات الأجانب والفوضى فيها وكان يقول لي ماذا أفعل وتصلني تصديقات من رئيس الجمهورية”.
كانت هذه تفاصيل خبر ضابط متقاعد: “عبد الله البشير” قدّم كشوفات لمئات الأجانب لمنحهم الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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