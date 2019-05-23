قرار بفك تجميد التنظيمات النقابية

وأعلن اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التداعيات التي قد تحدث بموجب القرارات المتخذة في الوقت الراهن. وأوضح انه تم معالجة، قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن إلى جانب المعاملات والعقود والالتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظيمات التزامًا بالمواثيق الدولية وتثبيتاً للمكاسب التى يحققها تقلد السودانيون لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية وإعمالاً للقوانين المنظمة ليتم اتخاذ التدبير اللأزمة بشأن ذلك وفقاً لهذه القوانين والالتزامات الدولية.