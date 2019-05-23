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قرار بفك تجميد التنظيمات النقابية

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   أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً فك بموجبه تجميد التنظيمات النقابية وبرر ذلك بالإلتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وشمل القرار فك تجميد كل من النقابات المهنية والاتحادات المهنية بالإضافة للاتحاد العام لأصحاب العمل . 

 وحسب تعميم صحفي امس (الأربعاء) عكف المجلس العسكرى الإنتقالي على مراجعة القرارات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وذلك حفاظاً على المصالح العامة والخاصة. 

وأعلن اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التداعيات التي قد تحدث بموجب القرارات المتخذة في الوقت الراهن. وأوضح انه تم معالجة، قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن إلى جانب المعاملات والعقود والالتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات. 

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظيمات التزامًا بالمواثيق الدولية وتثبيتاً للمكاسب التى يحققها تقلد السودانيون لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية وإعمالاً للقوانين المنظمة ليتم اتخاذ التدبير اللأزمة بشأن ذلك وفقاً لهذه القوانين والالتزامات الدولية.    

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