قرار بفك تجميد التنظيمات النقابية

وحسب تعميم صحفي امس (الأربعاء) عكف المجلس العسكرى الإنتقالي على مراجعة القرارات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وذلك حفاظاً على المصالح العامة والخاصة.
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظيمات التزامًا بالمواثيق الدولية وتثبيتاً للمكاسب التى يحققها تقلد السودانيون لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية وإعمالاً للقوانين المنظمة ليتم اتخاذ التدبير اللأزمة بشأن ذلك وفقاً لهذه القوانين والالتزامات الدولية.
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