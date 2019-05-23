قوة مسلّحة تنهب منزل ضابط في أم درمان

وفي الأثناء اقتحمت القوة المسلّحة المنزل وتسببت في حدوث أضرار جسيمة وتهشيم زجاج الغرف وإتلاف محتوياته بالكامل، كما سرقت مبلغ”12 ألف و200 جنيه” وبندقية كلانشكوف بجانب حلى ذهبية وفور ذلك نادي المقدم جيرانه للوقوف على الحادث كشهود عيان.
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