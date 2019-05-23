قوة مسلّحة تنهب منزل ضابط في أم درمان

داهمت قوة مسلّحة تضم”40″ عربة دفع رباعي منزل ضابط برتبة المقدّم”م.ع.د” حي أبو روف بأم درمان وقامت بمنع المواطنين من الدخول والخروج إلى المنطقة. فيما قالت الصحيفة إنّ النظامي أبرز هويته وطلب من القوة إذن التفتيش بيد أنّها رفضت الانصياع لذلك. وفي الأثناء اقتحمت القوة المسلّحة المنزل وتسببت في حدوث أضرار جسيمة وتهشيم زجاج الغرف وإتلاف محتوياته بالكامل، كما سرقت مبلغ”12 ألف و200 جنيه” وبندقية كلانشكوف بجانب حلى ذهبية وفور ذلك نادي المقدم جيرانه للوقوف على الحادث كشهود عيان.

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