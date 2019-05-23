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قيادة جديدة للوطني برئاسة فيصل

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 كوّن المؤتمر الوطني قيادة بديلة للحزب برئاسة فيصل حسن إبراهيم وأحمد إبراهيم الطاهر وقالت صحيفة التيار إنّ القيادة البديلة تم تشكيلها بالتكليف وتضم قيادات قليلة من الصف الأول وبقية القيادات من الصفين الثاني والثالث.

   وبحسب الصحيفة فإنّ كل أجهزة ومكاتب الحزب تعمل بشكل دوري ومنتظم وتقدّم تقارير للقيادة البديلة. 

  وكشفت الصحيفة عن إبعاد عدد من قيادات الصف الأول عن القيادة البديلة حيث تم إبعاد عبد الرحمن الخضر، حامد ممتازـ عثمان يوسف كبر، وكمال عبد اللطيف عن العمل في القيادة البديلة.   

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