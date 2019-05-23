لجنة المُسابقات تكمل صياغة مُقترح استئناف الدوري الممتاز اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يَنتظر أن تكون اللجنة المُنظّمة للمُسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم قد فرغت من صياغة التّصوُّر والمُقترحات الجديدة، بعد فراغها من الاجتماع الذي ستعقده اليوم الخميس بعد عدة اجتماعات عُقدت بمقر الاتحاد، برئاسة رئيس اللجنة المهندس الفاتح باني، حيث كشف أنّهم سيكملون الصيغة النهائية لكتابة المُقترح اليوم الخميس وسيتم فيما بعد الإعلان عَن اجتماع طَارئ للجنة المنظمة بحُضُور الاتحاد العام لكرة القدم ليقدم لأندية الممتاز.

ومن جانبه، كَشَفَ د. كمال شداد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، عن انتظارهم مُقترحات اللجنة المُنظّمة، التي استلمت عدد منها حول كيفية إكمال بطولة الدوري الممتاز، وأضاف د. شدَّاد، أنَّهم بمُجرّد استلام مقترحات لجنة المسابقات سيدعون لاجتماعٍ طارئ لمجلس إدارة الاتحاد لتعديل مُسابقة الممتاز لتتماشى مع واحدٍ من المُقترحات المُقدّمة من لجنة المسابقات.