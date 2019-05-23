حميدتي يوجه بصرف منحة مرتب ثلاثة أشهر للموظفين بالطيران المدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بإعادة موظفي وعمال سلطة الطيران المدني العالقين للعمل فوراً، وصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي منذ يناير المنصرم، فضلاً عن صرف منحة مرتب ثلاثة أشهر لكل الموظفين والعاملين بالسلطة وشركة مطارات السودان القابضة، ودمج شركة المقاولات مع سلطة الطيران المدني.

وشدد “حميدتي” خلال مخاطبته العاملين بالطيران المدني والشركة القابضة بالخطوط الجوية السودانية اليوم “الأربعاء” على أن كل المشاكل السابقه حدثت نتيجة للظلم، وقال”نحن جينا نوقف الظلم ونحقق المساواة بين كافة الناس، ونحاسب ونعاقب كل مخطئ”. وأضاف ” لدينا قضاء نزيه، ولا كبير على القانون بعد اليوم”.

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وأعلن عن تكليف لجان لمراجعة حقوق الموظفين والعمال بكل الشركات الحكومية.

وتأسف “حميدتي”، على ضعف المرتبات في الدولة مستشهداً بمرتبات المعلمين، وقال “اليوم تواصلت مع مسؤول التعليم وعلمت أن مرتب المعلم ألف جنيه”. وقال “هل يعقل أن يكون مرتب المعلم ألف جنيه، وهناك شخص واحد ينشئ شركة قيمتها ١٥٠ مليون دولار؟”.

وأكد أن الدولة العميقة مازالت موجودة في كل مكان، وقال “أي شخص لديه أجندة سنكشفها ووقتها بيننا القانون”. وأثنى “حميدتي”، على الشباب والكيانات السياسية التي قادت الثورة المجيدة، وأكد وقفة القوات المسلحة والدعم السريع مع الشعب، وقال إن الذين قادوا الحراك والجيش هم شركاء أصيلين في انجاحها.