العسكري: وضعنا ايدينا على التجاوزات بأجهزة الدولة

التاريخ: 23-مايو-2019
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أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن وضع على كافة التجاوزات في أجهزة الدولة تمهيداً لتقديمها للجهات المختصة للبت فيها بكل شفافية وعدالة .
وأكد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو في لقاء بمديري المؤسسات الحكومية ، ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية والتوزيع العادل للموارد والمساواة بين المواطنين وأضاف بحسب صحيفة الإنتباهة نحن ليس لدينا تصفية حسابات مع أحد ، وكلننا نريد المنهاج القويم .
وجزم بالمقابل بأن التغيير الذي تم في البلاد تغيير حقيقي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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