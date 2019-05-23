العسكري: وضعنا ايدينا على التجاوزات بأجهزة الدولة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن وضع على كافة التجاوزات في أجهزة الدولة تمهيداً لتقديمها للجهات المختصة للبت فيها بكل شفافية وعدالة .

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وأكد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو في لقاء بمديري المؤسسات الحكومية ، ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية والتوزيع العادل للموارد والمساواة بين المواطنين وأضاف بحسب صحيفة الإنتباهة نحن ليس لدينا تصفية حسابات مع أحد ، وكلننا نريد المنهاج القويم .

وجزم بالمقابل بأن التغيير الذي تم في البلاد تغيير حقيقي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)