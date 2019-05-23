39 قطاعاً يوقعون على دفتر الحضور الثوري استعداداً للعصيان

اعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن توقيع 14قطاعا مهنيا و4مصارف بقطاع البنوك،و10 شركات ومصانع و6 وزارات و5 قطاعات فئوية، في دفتر الحضور الثوري وجاهزيتهم التامة لتنفيذ الإضراب السياسي الشامل وصولاً إلى العصيان المدني التام.

وشملت التوقيعات في قطاع المهنيين، (الأطباء ،الصيادلة، أطباء الأسنان ،التشكيليين، الصحفيين ،أطباء المختبر،المهندسين، الأطباء البيطريين، الارصاد الجوي، التمريض،أساتذة الجامعات، المحاميين،الدراميين، المصرفيين).

وتضمن قطاع البنوك (الزراعي، النيل، السلام، مصرف الإدخار) ، اما قطاع الشركات والمصانع فضم (ام تي ان، سكر سنار، هواوي، زين ،كنار، اريكسون، توزيع الكهرباء – الجزيرة، تاركو، مجموعة دال، الخدمات المصرفية الإلكترونية ( EBS ) )

Advertisements

ووقعت على الدفتر الثوري، (وزارات الثقافة والإعلام ، الثروة الحيوانية،الصحة، الداخلية،العاملين بالإمدادات الطبية السودانية، سوق الخرطوم للأوراق المالية،معتمدية اللاجئين، فيما شملت القطاعات الفئوية ،قطاع المواصلات، موظفي الموارد البشرية، منبر المغردين السودانيين،نقابة سائقي التاكسي بمحلية سنار،سائقي الشاحنات والبصات السفرية ).

هذا الى جانب جهات كانت قد أصدرت بيانات في أوقات سابقة أكدت جاهزيتها التامة لتنفيذ الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل، وفق التوقيت المعلن من قوى إعلان الحرية والتغيير وهي (العاملين بشركة توزيع الكهرباء، العاملين بشركة نقل الكهرباء ، العاملين بشركة كهرباء التوليد الحراري، العاملين بشركة كهرباء التوليد المائي).

واكد التقرير وبحسب صحيفة الجريدة، أن عدد المؤسسات والهيئات التي ستوقع على دفتر الحضور الثوري للإضراب العام والعصيان المدني قابلة للزيادة وسننشر بيانات بعضها في الوقت المناسب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)