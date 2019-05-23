مصرع وإصابة (13) شخصاً في حادث مروري بطريق التحدي

التاريخ: 23-مايو-2019
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لقى شخص مصرعه وأصيب (12) آخرون بجروح متفاوتة وذلك في حادث مروري وقع أمس بطريق التحدي بولاية نهر النيل جراء انقلاب عربة شريحة كانت قادمة من أبو حمد في طريقها إلى الخرطوم وبالقرب من منطقة كبوشية شمال شندي انحرفت العربة عن مسارها الصحيح مما أفقد سائقها القدرة على السيطرة على محرك القيادة، وانقلبت عدة مرات، أسفر ذلك عن وقوع الحادث.
وهرعت قوة من شرطة المرور السريع حسب صحيفة آخر لحظة، وأشرفت على نقل المصابين إلى مستشفى المك نمر بشندي وصفت بعض الإصابات بالخطيرة وتم تحويل المتوفي إلى مشرحة مستشفى شندي واتخذت شرطة المرور إجراءات جنائية حيال الحادث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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