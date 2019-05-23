لجنة العمل الميداني توقف مرور القطار لاستشهاد ثائر

أعلنت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير،عن استشهاد الشاب محمد أحمد الأمين، بعد سقوطه من قطار البضائع في ساحة الاعتصام، بالقيادة العامة .

وحملت هيئة سكك حديد السودان متمثلة في مديرها ومدير التشغيل، المسئولية لا صرارهما على عدم الالتزام بفترة الثلاثة أيام لتسيير القطارات والتي انتهت الاثنين الماضي، وقررت اللجنة ايقاف مرور القطار عبر ساحة الاعتصام إلى حين وضع حلول ناجزة حفاظاً على أرواح المواطنين.

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وقالت اللجنة في بيان أمس الأربعاء: إن الفاجعة المؤلمة حدثت رغماً عن الاتفاق المسبق بين لجنة العمل الميداني وهيئة سكك حديد السودان القاضي بتمرير القطار وحمايته وتأمينه وحماية الثوار الأبرياء، وعليه نشر هذا الاتفاق في كل القنوات كما تم تحديد فترة ثلاثة أيام لتسيير القطارات انتهت الاثنين المنصرم .

وأوضحت لجنة العمل الميداني وبحسب صحيفة الجريدة، أن أعضاء التأمين والعمل الميداني من الطرفين قاموا بواجبهم خلال الفترة المتفق عليها بما في ذلك التوصية بوقف سير القطارات حتى يتم التحكم في عدم صعود المواطنين إلى أعلى القطار، رغم ذلك فقد قامت هيئة سكك حديد السودان متمثلة في مديرها ومدير التشغيل بالإصرار على عدم الالتزام بهذا الاتفاق، ما نتج عنه هذه الحادثة التي يتحملون مسؤوليتها الأخلاقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)