القبض على مدير الجمارك الأسبق بتهمة تحرير شيك مرتد

كشفت تحريات شرطة الخرطوم شمال، عن تفاصيل القبض على مدير هيئة الجمارك الأسبق الذي يواجه تهمة تحرير شيك مرتد بقيمة (135) ألف جنيه لصالح شركة استيراد وتصدير للأدوات المكتبية منذ عام 2007.

وقال المتحري أمام محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله حسب صحيفة آخر لحظة أمس، بأنه بتاريخ 29/12/2007 تقدم الشاكي بموجب تفويض من إدارة شركة للاستيراد والتصدير للأدوات المكتبية وبموج عريضة من النيابة أفاد فيها بأن المتهم وهو ضابط متقاعد كان قد حرر شيكاً مصرفياً بقيمة (135) ألف جنيه من حسابه الشخصي ببنك فيصل الإسلامي بتاريخ 22/12/2007 وذلك مقابل حاوية أدوات مكتبية مستوردة من دولة الصين، وعند تقديم الصك للصرف ارتد لعدم كفاية الرصيد، بموجب ذلك دون الشاكي بلاغاً تحت نص المادة (179) من القانون الجنائي والمتعلقة بتحرير شيك بدون رصيد وقدم المتحري حزمة من مستندات الاتهام عبارة عن الشيك موضوع الاتهام وإفادة البنك وتفويض الشاكي من إدارة الشركة.

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وأشار المتحري بأن الشرطة تعذرت على القبض على المتهم وأن النيابة كانت قد أصدرت عدة أوامر ضده منها إعلان بالنشر للمتهم بالصحف اليومية بالإضافة إلى حظره من السفر، وبتاريخ 30/1/2019 تم القبض على المتهم بعد أن سلم نفسه إلى الشرطة وباستجوابه قال إنه قام بتحرير الشيك موضوع الاتهام إلى الشركة من حسابه الشخصي مقابل أدوات مكتبية وأقر المتهم بارتداد الشيك، موضحاً بأنه استلم البضاعة ووجدها تالفة، مضيفاً بأنه على استعداد لسداد المبلغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)