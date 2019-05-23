أوسلي الزراعي: من يدعي تبديد أموال المشروع يذهب للقضاء

التاريخ: 23-مايو-2019
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قالت إدارة مشروع أوسلي الزراعي أن أعضاء مجلس الإدارة لم تتسلم أو أو تبدد أي مبلغ من المال في أي وقت ومنذ التصديق للمشروع عام 1999 .
وذكر رئيس مجلس الإدارة حسن أحمد طه ليست هناك أية أموال قد تمم تبديدها من أموال المشروع .
وأضاف كل من يملك وثيقة تثبت ذلك فعليه أن يتقدم بها لنيابة المال العام وبابها مفتوح وليس هناك شخص كبير على القانون .
وأبان طه بحسب صحيفة الإنتباهة أن مجموعة قليلة من أعضاء اللجنة الشعبية التي حلت ، ومجموعة صغيرة ممن حاولوا الاستيلاء على أراضي المشروع ومنذ اكثر من عشرة سنوات يدعون بأن أموالاً نهبت باسم المشروع ، وسبق لهم أن رفعوا دعوى في نيابة مروي ولم يستطيعوا تقديم أية بينة ، فلجأت هذه المجموعة إلى الترويج عبر الصحف ثم اشتكت لدى المجلس الوطني الذي شكل لجنة زارت المنطقة ولم تجد أية بينة فساد وأخبرتهم بذلك وقالت لهم من يعترض عليه أن يلجأ إلى القضاء ، كما طالبهم وزير الزراعة بالولاية قبل شهرين بأن يلجأوا للقضاء .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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