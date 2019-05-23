خطابات تأديبية لعمال مستشفى الخرطوم بعد مطالبتهم بإقالة المدير الطبي

تذمر عمال مستشفى الخرطوم من القرارات الصادرة بحقهم بعد أعفاء المدير الطبي العام د. محمد فيصل، وإمهال المدير العام د. أنيل كومار 72 ساعة حتى يوفق أوضاعهم .

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وقال عدد منهم وبحسب صحيفة الجريدة، تفاجأنا أمس في اليوم الثاني من صدور القرار الذي اعتبرناه تحقيقاً لمطالبنا تفاجأنا بخطابات نقل تأديبية صادرة من الوزارة ، لكن تعذر تنفيذها نسبة لإلغاء ايلولة المستشفى للولاية، وكشفوا عن اختفاء سيارة المدير الطبي الذي رفض تسليمها، بل رفض قرار الإعفاء من الوزارة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)