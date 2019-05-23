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مجموعة مؤسسات فضل محمد خير تستبعد نقل أعمالها للخارج

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التاريخ: 23-مايو-2019

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مجموعة مؤسسات فضل محمد خير تستبعد نقل أعمالها للخارج

استبعدت مجموعة مؤسسات رجل الأعمال، فضل محمد خير، أي اتجاه لنقل أعمال المجموعة إلى خارج البلاد، والتي يفوق عددها الثمان منشآت صناعية، وقطع الاستشاري بالمجموعة طارق إبراهيم في تصريحات صحفية حسب صحيفة آخر لحظة أمس، بأن الفترة القادمة ستشهد الانتهاء من تشييد مطاحن غلال بيتا التابعة للمجموعة والتي صُممت لإنتاج (3) آلاف طن من الدقيق يومياً.

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وقال إن العمل اكتمل بنسبة (65%) مؤكداً التزام المجموعة بالمساهمة في دفعة العملية الاقتصادية بالبلاد، وفتح فرص أوسع لعمل الشباب والخريجين، واصفاً رئيس المجموعة بأنه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مقللاً من أهمية الانتقادات والاتهامات التي طالته مؤخراً، وبشر في ذات الوقت بقرب اكتمال تشييد مخبز ضخم ينتج مليون (رغيفة) في اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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