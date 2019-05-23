قيادة جديدة للوطني برئاسة فيصل وأحمد إبراهيم الطاهر

التاريخ: 23-مايو-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements كون المؤتمر الوطني قيادة بديلة جديدة للحزب برئاسة فيصل حسن إبراهيم باعتباره أخر مسؤول عن الحزب قبل تكليف احمد هارون فضلاً عن إمساك فيصل إبراهيم بكل تفاصيل الحزب في الفترة الأخيرة بالمركز والولايات أهله ليكون على رأس القيادة البديلة وأشار المصدر بحسب صحيفة الإنتباهة أن بعض أمناء الأمانات قدموا التقارير الدورية لفيصل حسن إبراهيم في الأيام الماضية ، وأضاف ذات المصدر أن مولانا احمد إبراهيم الطاهر يعد الرجل الثاني في قيادة المؤتمر الوطني البديلة عطفاً على وجود آخرين ضمن المكتب القيادي البديل للوطني . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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